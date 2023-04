Położna rodzinna: Wiele kobiet skazanych jest na krew, pot i łzy

To wszystko zależy. Podam przykład wiaderka kąpielowego – dla jednych jest świetnym rozwiązaniem, dla innych nie. Detektor oddechu może być przydatny przy wcześniakach czy dzieciach mających problem z oddychaniem; w takich przypadkach ten gadżet okazuje się wręcz niezbędny, ale u dziecka zdrowego nie jest konieczny. Zawsze naradzam się razem z rodzicami, co im się przyda, a co nie. Podpowiadam np. małą wanienkę. Nie lubię natomiast stelaży, bo według mnie są mało użyteczne, ale zawsze do ciężarnych mówię: "To ty będziesz tego używać, to tobie ma być z tym wygodnie, to ma być twój wybór".