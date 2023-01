Posiadasz hortensje bukietowe? Koniecznie przytnij je zimą w tym miejscu

Hortensje bukietowe. Ten zabieg przeprowadź na roślinie zimą

Zimowe miesiące to czas, gdy rośliny narażone są na działanie zimna i mrozu. Dobrze opatulone krzewy hortensji nie będą jednak mieć problemów z tym, by przetrwać te trudniejsze czasy. Co ciekawe, to również zimą możemy spróbować rozmnożenia tych pięknie kwitnących krzewów. Jak to zrobić? Metoda jest niezwykle prosta.