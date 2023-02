Pracuje w policji. Tak zwracają się do kobiet w tym zawodzie

Jak nazwiemy kobietę, która pracuje w policji? Odruchowo wiele osób użyje słowa "policjantka". I o ile ten feminatyw wyjątkowo nie budzi kontrowersji, to okazuje się, że w niektórych przypadkach jest zakazany. Podinspektor Małgorzata Sokołowska wyjaśnia, że w jej środowisku jest to błędne nazewnictwo. Jak zatem policjanci zwracają się do kobiet, z którymi pracują?