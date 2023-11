Proboszcz zostawił listy w skrzynkach parafian. "Szanuję taką decyzję"

Proboszcz przesłał listy parafianom. Chodzi o kolędę

W liście proboszcz opisuje szczegóły. "Dla dobra organizacji kolędy bardzo proszę o przekazanie do Parafii takiego zaproszenia do niedzieli, 10 grudnia. Możemy to uczynić, wrzucając je do pudełka przy wyjściu z kościoła lub przez formularz internetowy" - czytamy. Ksiądz podał również adres parafialnej strony, na której znajduje się formularz. Oprócz tego parafianie dostali fizyczny formularz, który można wypełnić ręcznie.