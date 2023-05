Rodzice proponowali roślinne dania w szkolnych stołówkach. W opinii wiceministra zasugerowała dziczyznę

Aktywiści z grupy Rodzice dla Klimatu i Green Rev Institute, we współpracy z grupą senatorów i ekspertów, przygotowali projekt zmian legislacyjnych. Zakładają one wprowadzenie do szkolnych stołówek posiłków wegańskich. W odpowiedzi wiceministra Małgorzata Golińska z PiS uznała to za ingerencję w wolność wychowania i zasugerowała serwowanie... dziczyzny.