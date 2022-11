Julia Mendel o obawach mieszkańców Chersonia po decyzji Rosji o wycofaniu wojsk z miasta

W środę, 9 listopada, szef rosyjskiego ministerstwa obrony Siergiej Szojgu wydał rozkaz wycofania rosyjskich wojsk z Chersonia na lewy brzeg Dniepru. - Dla nas życie i zdrowie rosyjskich żołnierzy jest zawsze priorytetem - powiedział podczas odprawy. Choć początkowo strona ukraińska podchodziła do tych informacji sceptycznie, w amerykański Institute for the Study of War (ISW) ocenił, że Rosjanie faktycznie wycofują się z prawego brzegu rzeki.