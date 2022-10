Rosjanka usłyszała te słowa w gruzińskiej kawiarni. Wpadła w furię

Spokojny dzień w Tibilisi. Do kawiarni weszła Rosjanka

Dziennikarz wspomina sytuację, która wydarzyła się w lipcu tego roku, czyli jeszcze przed wojskową mobilizacją w Rosji. Do kawiarni, w której przesiadywał, weszła jasnowłosa kobieta z dwojgiem dzieci. Złożyła zamówienie przy kasie i zapytała się o hasło do wi-fi. Gabunia od razu zwrócił uwagę na to, w co była ubrana nowo przybyła klientka, krótko mówiąc, było widać, że gustuje w markach z górnej półki. Kelnerka przyjęła zamówienie i powiedziała, że aby zalogować się do sieci, kobieta musi wpisać w miejsce hasła "StandwithUkraine". Nie sądziła zapewne, że klientka zareaguje w taki sposób.