Rosjanka zdobyła polskie obywatelstwo. "Mam mieszane odczucia"

Rosjanka przyznała, dlaczego starała się o polskie obywatelstwo

Dwie sytuacje skłoniły Aleksandrę do zmiany myślenia o obywatelstwie. Jedną z nich jest wojna w Ukrainie. Bajek mówi, że Rosjanom bez polskiego obywatelstwa trudno na co dzień funkcjonuje się w Polsce. Drugie wydarzenie miało miejsce, gdy Rosjanka udała się na rodzinne wakacje do Grecji.