Teściowa na ślubie i weselu. Jak opanować sytuację?

- Ale widzę, że zależy im na sobie, są wobec siebie bardzo lojalni i przyjacielscy, zdałam sobie sprawę, że ów smutek to cień po moim małżeństwie zakończonym straszną awanturą i prześladowaniem ze strony męża. Nie chciałabym, aby moja córka musiała przeżywać coś podobnego. Trwa we mnie potężna walka, abym nie odrzucała jej Franka podświadomie, a czuję, że to robię. W rozmowach o ślubie i weselu jestem "opancerzona". Wiem to i zdaję sobie sprawę, jak to wpływa na atmosferę - przyznaje.