Sąsiad zaczął ją nachodzić. Wszystko nagrała i pokazała w sieci

Sąsiad nachodził ją w mieszkaniu. Tak zareagowała

Kobieta wyznała, że po dwóch dniach doszło do niemiłego incydentu. Dostała powiadomienie, że ktoś jest pod drzwiami jej mieszkania, a kiedy spojrzała w kamerę, zauważyła, że to jej sąsiad. Zignorowała go, jednak kolejnego dnia sytuacja się powtórzyła i mężczyzna znów pojawił się pod domem. Później zostawił także list pod wycieraczką, który odkryła Isabella w nocy, po powrocie z pracy. W liście Paul zostawił swój numer telefonu i dokładny adres. Do sąsiada zadzwonił chłopak tiktokerki. - Powiedział: "Czemu przychodzisz pod nasze drzwi? Co ty wyrabiasz? Paul, o co chodzi?" - relacjonowała w filmie.