Sekret jej figury jest prosty. Nie je jednej rzeczy

Natasza Urbańska jest obecna w polskim show-biznesie od wielu lat. Zaczynała już jako nastolatka, występując w spektaklach muzycznych Teatru Buffo. Zagrała w kilku filmach i trzykrotnie wystąpiła w krajowych eliminacjach do Eurowizji. Wydała kilka solowych płyt i wciąż działa na scenie wokalno-aktorskiej. By to wszystko robić, stara się regularnie ćwiczyć i zdrowo odżywiać. Choć nigdy nie była na diecie, wyeliminowała jeden produkt.