Skandaliczne zachowania księży podczas kolędy. Wierni mają sporo obaw

Święta Bożego Narodzenia to czas rodzinnych spotkań, tradycyjnych potraw oraz śpiewania kolęd. W niektórych parafiach już ogłoszono daty wizyt duszpasterskich, które zwyczajowo odbywają się od zakończenia świąt, aż do 2 lutego. I chociaż przyjęcie księdza jest kwestią indywidualną, to często wzbudza sporo kontrowersji.