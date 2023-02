Sproszkowane robaki w żywności? To nie żart

Większość ze świadomych konsumentów raczej zdaje sobie sprawę z obecności konserwantów w licznych produktach. Część z nich jest oznaczona w składzie literą E, oznaczającą, że dana substancja została zatwierdzona przez Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Żywności (w skrócie EFSA). Według danych te konkretne konserwanty w sprawdzonych ilościach nie szkodzą dla naszego zdrowia. Oczywiście ciągle są one monitorowane przez konkretne instytucje. Niektóre substancje z literą E w nazwie mogą nas uczulać. Warto zatem wiedzieć, co się kryje pod wybranymi oznaczeniami. Co więcej, wybrane ciągi liter i cyfr oznaczają, że produkt zawiera sproszkowane owady.