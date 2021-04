Święta wielkanocne tuż-tuż. Tą sałatką uszczęśliwisz rodzinę

Jajka należy ugotować na twardo, obrać i pokroić w kostkę, a potem ułożyć w rządku na dużym półmisku. Do tego dodać zielony groszek. Kartofle trzeba ugotować w mundurkach (około 40 minut), a ostudzone pokroić w kostkę i ułożyć obok jajek. Brokuły należy gotować przez 3 minuty po czym dodać do sałatki.

Potem do półmiska "dorzucić" pokrojoną w plastry rzodkiewkę, sałatę oraz pomidory. Posypać je posiekaną cebulą, a wszystko doprawić solą i pieprzem.

Opcja z porem

Możemy również przygotować sałatkę z pora. Wcześniej należy go sparzyć, aby nie był zbyt intensywny w smaku. Następnie dodajmy do niego pieczarki, jajka i majonez lub jogurt.

