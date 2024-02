Szczere wyznanie Sharon Stone. Mówi o randkach z Tindera

"Zachowywałem się trochę jak terapeutka. Jednemu z nich żona powiedziała, że chce rozwodu. Mają dwójkę małych dzieci, więc bardzo to przeżył. Drugi z kolei zerwał z dziewczyną, która najpierw zaszła z nim w ciąże, a później zamiast zgodzić się na małżeństwo, dokonała aborcji. On nadal był w niej bardzo zakochany, a ja pomogłam mu to przeboleć. To było naprawdę satysfakcjonujące dla nas obojga. Nie wiem, jak to wyjaśnić" - wspominała Stone.