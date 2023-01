Uważaj na taki chleb. Spleśnieje błyskawicznie

Czy krojony chleb jest dobry?

Krojony chleb wybieramy często z prostego powodu - gotowe równe kromki to duże ułatwienie. Niestety taki chleb może być o wiele gorszej jakości niż ten kupiony w tradycyjnym bochenku, co może sprawiać, że częściej będziemy go marnować. Powód jest prosty – najczęściej pakowany jest on w folię, która ma uchronić przed czerstwieniem kromek, utratą wilgoci, a także sprawić, żeby zachował on kształt i można go było wygodnie przechowywać.