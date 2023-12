Ten sygnał pozwala wykryć demencję. Zauważysz go w trakcie kąpieli

Jeżeli dana osoba nie wyczuwa zapachu szamponu, żelu lub oleju do kąpieli, może to sugerować pierwsze objawy demencji. Brak powonienia odnosi się do zdolności danej osoby do rozpoznawania zapachów zapisanych w pamięci. Naukowcy zbadali zmysł węchu u 515 seniorów, mając nadzieję na opracowanie badań przesiewowych węchu, podobnych do testów wzroku i słuchu.