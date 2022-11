To zagłębienie jest przy większości kas w supermarketach. Nie każdy wie, do czego służy

W przypadku dużych zakupów, zwykle każdy decyduje się na większy wózek, do którego po skasowaniu ponownie wkłada produkty lub wygodnie i stabilnie układa torby. Gdy zakupy są mniejsze, koszyk zostaje przed kasą, a ludzie często starają się w pośpiechu pakować zakupy do toreb, zapominając o pewnym miejscu przy kasie, które zostało stworzone specjalnie do pewnych czynności.