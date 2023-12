Upomniała pasażerkę autobusu. "Ten dźwięk mnie obrzydza"

Zwróciła uwagę pasażerce. Stanowcze słowa

Jak widzimy na udostępnionym filmiku, kierująca pojazdem postanowiła zareagować na to, co robiła jedna z pasażerek. Zwróciła się też do swoich obserwatorów z pytaniem: "Przyznać się, kto z was też robi takie rzeczy, jadąc autobusem?".