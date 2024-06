Uprawiają seks w plenerze. Polacy zapominają o zabezpieczeniu

Badanie zrealizowane przez SW Reaserch na zlecenie Erecept.pl wykazało, że co trzeci Polak podczas wakacji uprawiał spontaniczny seks bez użycia zabezpieczenia. Aż co dziesiąty respondent przyznał, że liczył, że jego przygodny partner lub partnerka stosuje antykoncepcję.

Co ciekawe aż 18 proc. badanych odpowiedziało, że gdyby zdarzyła się okazja na intymne zbliżenie, a jednak nie byłoby gwarancji odbycia bezpiecznego stosunku, zrezygnowałoby z seksu. To nie jedyne dane, które wskazał Erecept.pl.

Prawie połowa Polaków przyznaje się do spontanicznego seksu bez zabezpieczenia podczas wakacji. Wśród młodych dorosłych w przedziale wiekowym od 18 do 24 lat prawie 20 proc. miało takie doświadczenia kilkanaście razy, a kolejne 14 proc. kilka razy. Jedynie co dziesiąta osoba w tej grupie wiekowej miała takie doświadczenie raz, a zdecydowana większość, czyli 56,3 proc. nigdy.