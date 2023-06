Urządzili wesele bez alkoholu. Goście się zbuntowali

- Zrobił się straszny rozdźwięk między tymi, co nie pili, a tymi, co pili. Gadano, że co to za impreza, co to ma być, że im się zabrania pić, że nie są dziećmi... Padły też teksty, że młodzi są skąpi i chcieli się nachapać kasy od gości, nic nie dając w zamian. Jedna dziewczyna mówiła potem, że dała mniej do koperty i że to chyba oczywiste. To akurat było strasznie słabe, bo generalnie chyba wszyscy wiedzieli, że nie o skąpstwo chodzi, a o problem alkoholizmu w bliskiej rodzinie. Panna młoda się potem popłakała, miała pretensje do gości, a goście – do niej. Strasznie jej współczułam. Ale nie zmienia to faktu, że było strasznie drętwo. Ludzie siedzieli, jedli, nikt nie tańczył, rozmowy się nie kleiły. Większość wyszła przed dziesiątą – dodaje Dagmara.