Weszła na plan. Atmosfera nagle stała się napięta

Na planie "The Super Models" doszło jednak do nietypowej sytuacji, która ukazała prawdziwe stosunki pomiędzy modelkami. Kiedy trzy z nich przygotowywały się do jednej z sesji zdjęciowych, nagrano moment, w którym do sali weszła czwarta - Linda Evangelista. Atmosfera stała się wówczas napięta. Evangelista przywitała się z uśmiechem z Cindy Crawford oraz Christy Turlington, jednak dość oschle z Naomi Campbell. W jej przypadku ograniczyła się do formalnego zwrotu "miło cię widzieć".