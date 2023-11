Wiadomo, dlaczego kobiety udają orgazm. Nowe badania

Udane życie seksualne oznacza m.in. doświadczanie przyjemności ze zbliżeń oraz osiąganie orgazmów. Niestety w praktyce często nie jest to takie proste. Kobietom znacznie trudniej mieć orgazm podczas stosunku, częściej też go udają. To prowadzi do zjawiska zwanego "luką orgazmową".

Mężczyźni częściej mają orgazm. Różnica jest ogromna

Sprawie przyjrzeli się naukowcy. Serwis Beducated, poświęcony edukacji seksualnej, opublikował artykuł pt. "Luka w orgazmie: mężczyźni robią to źle. Kobiety nie wiedzą, jak im to powiedzieć". Autorzy przeprowadzili ankietę, z której wynika, że wiele pań jest niezaspokojonych w łóżku.

Według badania, podczas seksu heteroseksualnego mężczyźni osiągają orgazm prawie dwukrotnie częściej niż kobiety – okazuje się, że jest to 85 proc. mężczyzn i 46 proc. kobiet. W przypadku masturbacji różnica jednak praktycznie zanika (86 proc. w porównaniu z 88 proc.). Ankieta pokazała też, że kobiety trzy razy częściej niż mężczyźni przyznają się do udawania orgazmu – robi to 58 proc. badanych pań oraz 23 proc. panów.

Dlaczego kobiety udają orgazm?

Najczęstszym powodem takiego zachowania u kobiet jest obawa przed zranieniem uczuć partnera (23 proc.). Wśród odpowiedzi znalazły się również: "Jestem zmęczona i chcę zakończyć seks" (14 proc.), a także: "Za każdym razem czuję presję osiągnięcia orgazmu ze względu na oczekiwania społeczeństwa i/lub mojego partnera" (13 proc.).

Julia Svirid, "trenerka seksualna" wypowiadająca się dla Beducated, wskazała, że istotną rolę w budowaniu "luki orgazmowej" odgrywa brak komunikacji między partnerami. - Dzięki porno, Hollywood i brakowi edukacji seksualnej opartej na przyjemności, seks jest stale utożsamiany z penetracją - powiedziała, cytowana przez "Daily Star". - Większość kobiet twierdzi jednak, że potrzebuje czegoś więcej niż tylko penetracji podczas stosunku, aby osiągnąć orgazm.

