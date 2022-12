Wrzucasz mielone mięso na patelnię i widzisz dużo wody? To musisz widzieć

Za dużo mięsa na raz

Wiele osób przygotowuje posiłki w pośpiechu. Zdarza się, że na rozgrzanym teflonie pojawia się za dużo mięsa na raz. Dochodzi wtedy do gwałtownego obniżenia temperatury patelni, co doprowadza do tego, że mięso nie zdąży się "zamknąć" i puści więcej wody, niż powinno.