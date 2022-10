Wykonaj prosty test. Tak sprawdzisz jakość mięsa w supermarkecie

Sprzedawane w sklepach mięso najczęściej jest już pokrojone i do tego zapakowane w plastikowych pudełkach, przez co nie możemy upewnić się, czy kupujemy dobry produkt. Istnieje jednak prosty sposób na przetestowanie zawartości opakowania. Wypróbujcie go, gdy następnym razem będziecie przy sklepowych chłodniach.