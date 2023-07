Wynajmujesz pokój przez Airbnb? Nie daj się nabrać

Rezerwujesz pokój przez Airbnb? Dokładnie przeczytaj ofertę

Ceny, które wyświetlane są przy każdej ofercie to kwota za jeden nocleg, a nie za cały pobyt. Miej to na uwadze — w ten sposób unikniesz rozczarowania. Zanim klikniesz przycisk "rezerwuj", dokładnie przeczytaj ofertę. Sprawdź, czy cena za nocleg obejmuje łóżko pojedyncze, czy łóżko podwójne. Zależy ci na prywatnej łazience bądź na WiFi? Dowiedz się, czy właściciel oferuje ci takie udogodnienie. Zawsze możesz napisać do niego prywatną wiadomość. Zwróć uwagę na zdjęcia pokoju. Powinny one szczegółowo oddawać to, jak wygląda jego wnętrze.