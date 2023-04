Wytnij dziurę w materacu. Pomoże na częstą dolegliwość

Prosty patent z TikToka zachwycił ciężarne

W trakcie drugiego i trzeciego trymestru ciąży nie powinno się leżeć na brzuchu ani na plecach. Wszystko przez to, że na kręgosłup i na aortę naciska płód, macica, łożysko i wody płodowe, co w konsekwencji jest niebezpieczne dla mamy, ale i dla nienarodzonego dziecka. Zostaje więc spanie na boku. Niestety, w ciąży i ta pozycja nie należy do najwygodniejszych. W tym wyjątkowym stanie warto zaopatrzyć się w poduszkę ciążową, która odciąży nieco ciało przyszłej mamy i pozwoli się jej wygodnie ułożyć. Jest jednak jeszcze jedno rozwiązanie, które od jakiegoś czasu podbija media społecznościowe.