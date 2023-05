Zajrzała do gabinetów polskich ginekologów. "Pacjentki nagminnie nagrywają wizyty"

Od lekarzy słyszałam, że widok pacjentki wchodzącej na izbę przyjęć i trzymającej w ręku ostentacyjnie wizytówkę kancelarii prawnej, to dziś norma. Pacjentki nagminnie nagrywają także wizyty, by "w razie czego" mieć dowody. To świadczy o braku zaufania, o którym sami lekarze mówią wprost. Nadwyrężyły je historie, o których głośno było w ostatnich latach, jak np. śmierć Izabeli z Pszczyny. Chociaż minęło już trochę czasu, pozostało takie poczucie, że "lekarz nie pomoże", a przynajmniej nie każdy.