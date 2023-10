Zamiast spodni włożyła rajstopy. Porównali ją do dziewczyny Bonda

Królowa czerń

Łączenie różnorodnych faktur w jednej stylizacji to sprawdzony trik i jedna z ulubionych tendencji gwiazd, które aspirują do tytułu modowych ekspertek. Aby kreacja nie wyglądała zbyt chaotycznie, przypadkowo i niedbale, warto pohamować kolorystyczną ekspresję i postawić na monochromatyczny look. Karolina Pisarek zdecydowała się na ponadczasową czerń, która nabrała szyku za sprawą połysku.