"Zatkało mnie". Szroeder w lateksie od stóp do głów

Natalia Szroeder na co dzień najczęściej wybiera swobodę - luźną bluzę, szerokie spodnie, przytulną dzianinę. Ale kiedy wkracza na scenę, możemy spodziewać się kreacji zaskakujących i nieszablonowych. Artystka stroni od mainstreamowych trendów. "Enta" sukienka, którą gwiazdy kolejno wkładają na ściankę jedna po drugiej? Nie w przypadku Natalii Szroeder, która na gali otwarcia Golden Joystick Awards pokazała, co oznacza oryginalność i wyjście poza schematy.

Jasny total look kontrastował z jej urodą, a przy tym pozwolił spojrzeć na lateks z nieco innej perspektywy. Materiał niecieszący się dobrą opinią, wyraźnie naznaczony i zepchnięty na margines, tym razem pozbył się swojej skandalicznej przeszłości. Może to za sprawą koloru, a może klasy gwiazdy, która uniosła trudny design i obroniła go swoją naturalną subtelnością?