Zawsze zamykaj na noc drzwi do sypialni. Powód jest bardzo ważny

Drzwi do sypialni powinny być w nocy zawsze zamknięte. Powód dla takiego zalecenia nie jest wcale błahy, bowiem chodzi o kwestię bezpieczeństwa. Gdy w mieszkaniu wybuchnie pożar, drzwi stanowią wtedy barierę, dzięki której ogień tak łatwo nie przedostanie się do sypialni. Jego rozprzestrzenianie się zostanie na chwilę zatrzymane, a my mamy więcej czasu na odpowiednią reakcję w tej kryzysowej sytuacji. Dodatkowo toksyczne substancje powstające przy spalaniu nie przedostaną się tak łatwo do wnętrza sypialni.