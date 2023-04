Zgubiłeś kartę "Moja Biedronka"? Oto co musisz zrobić

Rabaty, promocje, kolekcjonerskie maskotki - to tylko część z zalet posiadania karty "Moja Biedronka". Niestety czasem każdemu zdarza się coś zgubić. Jeżeli tylko zauważymy, że stało się to z kartą, najpierw ją zablokujmy dzwoniąc pod odpowiedni numer telefonu powiązany z obsługą tego programu lojalnościowego. Następnie mamy do wyboru dwie ścieżki, by nadal korzystać z promocji.