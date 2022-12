Zmywarka nie nadąża z górą naczyń? Zrób to, a wysuszysz je w mig

Została ci skórka z cytryny?

Masz w domu skórkę z cytryny i nie wiesz, do czego ją wykorzystać? Przyda się jako naturalny odświeżacz do zmywarki. Włóż ją do koszyczka na sztućce i zapomnij o nieprzyjemnym zapachu, który powstaje przez obecność w zmywarce resztek jedzenia. Dzięki zastosowaniu tej metody, z urządzenia wydobywać się będzie jedynie orzeźwiający aromat. Dodatkowo cytryna ma właściwości dezynfekujące. Wrzucając ją do koszyczka na sztućce, możemy liczyć na efekt lśniącej czystością zmywarki.