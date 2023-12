Żona rolnika pokazała świąteczną kreację. O jej sukience marzą wszyscy

Marta Paszkin wybrała kreację w kolorze czerwonego wina i długości do połowy uda. Do błyszczącej mini dodała złotych sweterek z mieniącymi się aplikacjami. Uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" nie zrezygnowała ze szpilek. Trzeba przyznać, że sukienka celebrytki to jeden z najmodniejszych fasonów ostatnich lat - idealnie sprawdzi się na imprezy karnawałowe czy sylwestrową zabawę do białego rana.