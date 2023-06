Została mamą, mając 53 lata. Żeby urodzić córkę, zapłaciła 500 tys. zł

Przeszła 21 zabiegów in vitro

Liczne próby i wielokrotne zabiegi in vitro, sprawiły, że Helen oddaliła się od męża, aż wkrótce para się rozwiodła. Kobieta niedługo potem poznała kolejną miłość swojego życia, niestety zmiana partnera nie pomogła w poczęciu dziecka. Co roku lub nawet po upływie dwóch lat, Helen powtarzała zabiegi in vitro, które nie przynosiły efektów. Zdesperowana kobieta wraz z nowym partnerem wydawali kolejne pieniądze i przeżywali ogromne emocje związane z nieudanymi próbami. Wszystkich zabiegów in vitro Helen przeszła łącznie aż 21.