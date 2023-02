Zrób to przed pieczeniem. Skórka chleba będzie obłędnie chrupiąca

Ceny pieczywa w piekarniach i sklepach nie należą do najniższych. Dlatego przybywa osób, które wypiekają chleb w domowych warunkach. Jest to prosta czynność i pozwala na kontrolowanie składu finalnego produktu. Zaletą pieczenia chleba w domu jest także przygotowywanie pożywienia zgodnie z naszym gustem. Idealną chrupkość pieczywa zapewnia natomiast jeden składnik. Warto dodać go jeszcze przed pieczeniem.