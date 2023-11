Jak sprawić, by ziemniaki nie rozpadały się podczas gotowania?

Dodaj do garnka. Wzbogaci smak gotujących się ziemniaków

Wydaje się, że ugotowanie ziemniaków nie jest żadną wielką filozofią. Jednak warzywo to pochłania dużą ilość wody, przez co często traci swój smak. Aby temu zapobiec, warto do garnka dodać pewien powszechnie znany produkt. Z pewnością znajdziesz go w swojej kuchni.

Ten prosty trik znały już nasze babcie, dlatego dobrze o nim pamiętać i stosować podczas przygotowywania domowych posiłków.

Dodaj do gotujących się ziemniaków

Jeśli chcesz, żeby przygotowywane ziemniaki nie nabrały wody, a do tego były smaczne, należy wlać do garnka dwie łyżki soku z cytryny, a warzywa nie będą się rozpadać. Oprócz tego zyskają jeszcze lepszy, wyrazistszy smak. Cytryna wzmacnia smak ziemniaków, nie dominując go i pozwala zachować zbitą strukturę warzywa.

Innym sposobem na wzbogacenie smaku ziemniaków jest dodanie do garnka kilku liści laurowych. Dwa listki wrzucone do garnka z ziemniakami sprawią, że przyjemny zapach uniesie się w powietrzu. Pamiętaj jednak, że jeśli gotujesz mniejszą porcję warzyw, ważne jest zachowanie umiaru. Jeden liść laurowy w zupełności wystarczy na porcję mniejszą niż kilogram.

Oprócz tych dwóch sposobów możesz też zastąpić sok z cytryny octem. Niewielka ilość sprawi, że warzywa będą miały intensywniejszy i bardziej ostry smak.

Jeszcze inną metodą, dzięki której można poprawić smak ziemniaków, jest wrzucenie do garnka kilku ząbków czosnku. Przed dodaniem należy je rozgnieść. W zależności od preferencji dostosuj ilość. Zazwyczaj do ziemniaków dodaje się od 2 do 4 ząbków. Przed podaniem na talerz pamiętaj o usunięciu czosnku.

