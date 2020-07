Dolphin skin. Dlaczego ten makijaż zachwyca tak wiele kobiet? Sprawdź, jak go wykonać

Dolphin skin to obok dewy skin czy glass skin jeden z najgorętszych trendów makijażowych sezonu. Nie musisz się martwić, doskonale poradzisz sobie z malowaniem, ponieważ jego wykonanie nie zajmie więcej niż kilkanaście minut. Co jeszcze warto wiedzieć o dolphin skin?

Dolphin skin – na czym polega jego fenomen?

Dolphin skin – jak go wykonać?

1. Pierwszym i najważniejszym elementem jest doskonałe nawilżenie skóry.

2. Następnie możesz przejść do aplikacji bazy wygładzającej, a po jej wyschnięciu zastosuj lekki i delikatny podkład oraz maskujący korektor.

3. Jeśli nie masz tłustej cery, możesz skorzystać z bazy zawierającej drobinki rozświetlającej.

4. Teraz dobrze przyjrzyj się swojej twarzy w lustrze, aby odnaleźć punkty, na których nałożysz rozświetlacz. Najlepsze będą kości policzkowe, łuk kupidyna, czubek nosa, broda oraz skronie.

5. Weź do ręki rozświetlacz i zacznij nakładać go warstwowo na cerę – przede wszystkim zrób to na mokro. Im bardziej zmielony produkt, tym lepszy efekt na twarzy osiągniesz.

6. Całość utrwal pudrem.

7. Na koniec zaaplikuj rozświetlacz na sucho, rozcierając granice. Kosmetyk powinien być rozproszony, dlatego sięgnij po mniejszy pędzel.