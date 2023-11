Jak mrozić chleb? Wiele osób popełnia błąd

Chleb to jeden z produktów, które bardzo łatwo jest mrozić. Nie musimy się więc martwić, kiedy kupimy go za dużo - wystarczy odpowiednio go zapakować i włożyć do zamrażarki. Ważne jednak, żeby nie popełnić przy tym popularnego błędu - inaczej nie unikniemy marnowania jedzenia.