Jęczmień na oku. Jak pozbyć się problemu domowymi sposobami?

Jęczmień na oku nie wymaga specjalnego leczenia ani trudnych zabiegów. Wystarczą domowe sposoby na to, aby w pełni pozbyć się tej bolesnej przypadłości. Jeśli często odczuwasz dyskomfort w okolicach powiek , koniecznie sprawdź, dlaczego jęczmień na oku czasem się przydarza i skorzystaj z kilku wskazówek.

Jęczmień na oku – dlaczego się pojawia?

Jęczmień na oku – ile utrzymuje się obrzęk?

Jęczmień na oku pojawia się początkowo jako mały obrzęk, a w końcu guzek. Dodatkowo pojawia się zaczerwienienie, swędzenie oka oraz uporczywy ból. Ten proces trwa od 7 do 10 dni, po czym jęczmień pęka. Przychodzi wówczas czas na wygojenie, co może potrwać kolejne kilka dni, ale jeśli jęczmień na oku utrzymuje się powyżej 2 tygodni, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.