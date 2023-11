Kinga Rusin jest po operacji. Musiała wrócić do Polski

Kinga Rusin do niedawna zachwycała się urokami życia na Kostaryce. "Mogłabym się godzinami wpatrywać w tę niczym niezakłóconą, zieloną przestrzeń. Nikogo w zasięgu wzroku, za to odgłosy dżungli wszędzie dookoła" - rozpisywała się dziennikarka w mediach społecznościowych. W Polsce pojawiała się rzadko. Teraz jednak zawitała do ojczyzny na dłużej.