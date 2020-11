Magda Narożna chwali się wykształceniem. Wiele osób może być zaskoczonych

Magda Narożna uchyla rąbka tajemnicy

Magda Narożna powróci do dawnego zawodu?

- Dla mnie to był idealny zawód. Jak pracowałam w branży ortodontycznej, te osoby się poznawało, bo one co miesiąc skrupulatnie przychodziły do gabinetu. To było fajne, że można porozmawiać, że jest kontakt z klientem, że jest dobra atmosfera. To są naprawdę piękne lata, które ja wspominam z uśmiechem na twarzy. Któż to wie, może jeszcze kiedyś na stare lata, jak nie dane będzie mi występować na scenie, to może jeszcze wrócę do swojego zawodu – zakończyła wokalistka Pięknych i Młodych.