Miłość fizyczna sprawia ból? Powodem może być dyspareunia

Niedopasowanie pod względem libido to poważny problem

U źródeł dyspareunii może również leżeć niedopasowanie pod względem libido. Ten problem nadal jest rzadko poruszany i za mało mówi się o tym, że każdy człowiek jest inny, a zatem ma inne potrzeby. Dotyczy to również częstotliwości kontaktów seksualnych, podejścia do gry wstępnej oraz metod (i czasu!) wymaganych do osiągnięcia pobudzenia.