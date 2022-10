Mroczna triada Putina. Ekspert od mowy ciała nie ma żadnych wątpliwości

- Dzisiaj Putin znów pokazał się jako dumny car. Momentami wydawał się niezdrowo podniecony całym tym ceremoniałem. Trzeba jednak pamiętać, że dzisiejsze show było dedykowane przede wszystkim Rosjanom. Miało podnieść ich morale - podkreślił Łukasz Kaca, ekspert od mowy ciała, analizując zachowanie prezydenta Rosji w rozmowie z portalem kobieta.onet.pl. I chociaż Putin przed swoim ludem przedstawia wszystko w superlatywach, wedle eksperta sam nie wierzy w to, co mówi. Nie jest to jednak jedyny sygnał, na który należy zwrócić uwagę.