Najlepsze i najgorsze stylizacje tygodnia. Megan Fox zmieniła wizerunek

Natalii Klimas przyznajemy tytuł ekspertki w dziedzinie łączenia kolorów i eksponowania ich za pomocą formy ubrań. A co to oznacza w praktyce? Intensywne barwy najlepiej prezentują się na gładkich i pozbawionych wzorów fakturach, a także w kombinacji "color blocking" .

Co urzekło nas w stylizacji Lary Gessler ? To, że nawet w prześwitującej stylizacji zachowała swoją subtelność i bezbłędnie ominęła pułapkę kiczu, wulgarności czy ostentacji. Na premierze kolekcji Rabanne H&M z wielką klasą i szykiem zaprezentowała na sobie transparentną sukienkę maxi.

Gwiazda sięgnęła po klasyczny i ponadczasowy trencz, który zarzuciła na komplet w stylu retro . Krótka marynarka stworzyła ciekawy duet z szortami, a nogi wyszły na pierwszy plan. Megan Fox ubrana od stóp do głów w klasykę z nutą retro to prawdziwa rzadkość.

O jej sukience z gali LACMA Art + Film mówili wszyscy. Heidi Klum wie, jak zrobić show z pomocą garderoby. Miłośniczka ekstrawagancji i nieszablonowych rozwiązań tym razem pokazała się w sukni, która wyglądała jak uformowana z kąpielowej piany czy strzępów folii . Ale to jeszcze nie wszystko! Struktura sukienki prezentowała się oryginalnie, ale to dekolt z przodu, jak i z tyłu robił największe wrażenie. Podobnie jak boczne i "otwarte" panele, które odsłoniły nogi. Przesada? Chyba tak.

Nie wiesz kim jest Lainey Wilson? My też nie wiedziałyśmy do momentu, w którym przybyła na 57. galę wręczenia nagród CMA. Gwiazda muzyki country wkroczyła na czerwony dywan w kowbojskim kapeluszu, co nie jest żadnym zaskoczeniem – w końcu to nieodłączny atrybut mieszkańców Nashville.