Nałóż na stopy i po 15 minutach zmyj. Stopy będą gładkie i nawilżone

Zanim poddamy swoje stopy inwazyjnym zabiegom złuszczającym, warto wypróbować metody, które nie tylko je nawilżą, ale również mogą pomóc usunąć nam wszelkie zrogowacenia. W tym przypadku wystarczy użyć produktu, który większość z nas ma w domu.

Domowa maseczka na suchą skórę stóp

Piękna pogoda i wysokie temperatury wręcz zachęcają do tworzenia lekkich i zwiewnych stylizacji. Często towarzyszą im sandałki lub klapaki, dzięki którym stopy się w nich aż tak bardzo nie pocą. Zanim jednak po nie sięgniemy, musimy nieco je "odgruzować" po zimie.

W tym celu często wybieramy się do salonów kosmetycznych, które usuwają martwy naskórek oraz robią nam perfekcyjny pedicure. Jeśli jednak nie możemy sobie na to pozwolić, warto wypróbować domowe sposoby, dzięki którym poprawimy ich wygląd.

Przyda nam się do tego jogurt naturalny, który można kupić w niemal każdym sklepie spożywczym. Produkt ten słynie ze swoich nawilżających właściwości, dzięki czemu może sprawdzić się w walce z popękanymi piętami. Warto również wiedzieć, że działa on także przeciwzapalnie i pomaga w łagodzeniu podrażnień.

Wystarczy nałożyć go na oczyszczoną i suchą skórę. Można dodatkowo także zabezpieczyć stopy folią spożywczą, tak by mieć pewność, że niczego nie ubrudzimy. Po upływie ok. 15 minut wystarczy już tylko zmyć wszystko ciepłą wodą i gotowe. Czynność tę należy jednak przynajmniej raz w tygodniu powtarzać.

Jak dbać o stopy?

Kluczem do pięknego wyglądu naszych stóp jest przede wszystkim ich pielęgnacja. To ważne, aby regularnie je nawilżać, dzięki czemu zminimalizujemy również ryzyko pękających pięt.

Wbrew pozorom nie warto przesadzać ze zbyt częstym używaniem pumeksu, co może przynieść skutek odwrotny do oczekiwanego. Ograniczmy jego stosowanie do maksymalnie dwóch razy w tygodniu, a skóra nam za to podziękuje.

Niezwykle ważny jest także dobór odpowiedniego obuwia. Dobrze jest sięgać po modele z naturalnych materiałów, dzięki czemu skóra będzie mogła w nich swobodnie "oddychać".

