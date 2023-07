Nie masz ochoty na seks? Ekspertka wyjaśnia, kiedy nie powinno się zmuszać

Dodatkowo w stresie można się zgodzić na coś, na co nie do końca ma się ochotę, a przez to osoba, która wolałaby porozmawiać, może poczuć się wykorzystana przez partnera, który woli rozładowywać emocje w łóżku. - W takiej sytuacji warto się zastanowić, czy na pewno seks na zgodę to dobry pomysł, bo jeśli istnieje choć cień podejrzenia, że nie, lepiej przegadać problem, rozładować napięcie poza sypialnią i iść do łóżka już z lekką głową — stwierdziła Wonatowska.