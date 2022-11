Pasta cukrowa do depilacji. Nogi będą gładkie jak nigdy

Do gotującej się wody dodaj sok z cytryny oraz cukier. Stale podgrzewając płyn, mieszaj go, do momentu rozpuszczenia się słodkich kryształków. Pastę cukrową należy gotować na małym ogniu przez około 45 min, raz na jakiś czas mieszając, tak aby składniki nie przywarły do dna garnka. Gdy masa będzie miała bursztynowy odcień, oznacza to, że jest gotowa. Przelej ją do miski i zdecyduj, czy chcesz wykonać depilację na ciepło, czy na zimno.