Pracują jako fizjoterapeutki. Pytania o masaż "z finiszem" to norma

– Mnie to nie dziwi. Codziennie słuchasz o problemach różnych ludzi, a ludzie uwielbiają opowiadać o swoich dolegliwościach, więc po jakimś czasie budujesz barierę, żeby nie wchodzili ci emocjonalnie na głowę, zaczynasz traktować pacjentów powierzchownie, mieć do nich "techniczny" stosunek. To samo jest u lekarzy i pielęgniarek, w pewnym momencie pojawia się wypalenie zawodowe, nie podchodzi się już do ludzi z taką empatią jak na początku kariery - przyznaje kobieta.