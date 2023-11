Przeszła samą siebie. Wszyscy patrzyli na jej stopy

Marynarka w zastępstwie sukienki

Jednak to marynarka okazała się gwiazdą stylizacji Ani Wyszkoni. Chociaż miała za zadanie stworzyć wrażenie impulsywnie ściągniętej z wieszaka i przypadkowo zarzuconej na ramiona, albo co lepsza, pożyczonej od ukochanego - to jednak stoją za nią przemyślane koncepcje i godziny przygotowań.